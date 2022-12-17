Дембеле — о Месси: нам придётся сделать всё, чтобы он как можно меньше касался мяча

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о лидере национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

«Он исключительный игрок, один из тех, кто заставил меня полюбить «Барселону», вместе с Иньестой. Я провёл с ним четыре замечательных года. Он нормальный парень в раздевалке, помогает молодым игрокам. Месси многое мне дал. Его трудно контролировать, и нам придётся сделать всё от нас зависящее, чтобы он как можно меньше касался мяча», — приводит слова Дембеле Get French Football News.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира 2022 года завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Видео: Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в полуфинале ЧМ-2022