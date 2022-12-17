Дембеле — о Месси: нам придётся сделать всё, чтобы он как можно меньше касался мяча
Поделиться
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о лидере национальной команды Аргентины Лионеле Месси.
«Он исключительный игрок, один из тех, кто заставил меня полюбить «Барселону», вместе с Иньестой. Я провёл с ним четыре замечательных года. Он нормальный парень в раздевалке, помогает молодым игрокам. Месси многое мне дал. Его трудно контролировать, и нам придётся сделать всё от нас зависящее, чтобы он как можно меньше касался мяча», — приводит слова Дембеле Get French Football News.
Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира 2022 года завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Видео: Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в полуфинале ЧМ-2022
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
11:29
-
11:24
-
11:14
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
09:57
-
09:54
-
09:53
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
08:45
-
08:27
-
08:00
-
07:41
-
06:52
-
06:26
-
06:24
-
06:15
-
05:55
-
05:25
-
05:24
-
05:10
-
04:57
-
04:54
Партнерский контент