Канчельскис: в России нет игроков уровня АПЛ. В ближайшие 15-20 лет никто туда не уедет

Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в ближайшие 15-20 лет никто из россиян не сможет повторить его путь в английской Премьер-лиге.

«Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех — переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ. Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.



В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков. Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис сыграл 149 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 34 гола и сделал 14 голевых передач. Также россиянин играл за английские «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».