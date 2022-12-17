Трезеге: я не хотел такого финала ЧМ-2022, но он должен быть отличным

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022. Команды Аргентины и Франции встретятся завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

«Я повторяю это постоянно, эмоционально, зная, что это будет его последний чемпионат мира, Лео (Месси. — Прим. «Чемпионата») достоин быть чемпионом. Он заставляет людей мечтать, но это не умаляет стремления Франции сохранить титул.

Франция стала чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений. Тут разница в возрасте: Лео в конце карьеры, а Мбаппе только начал и будет ставить всевозможные рекорды. Вместе в «ПСЖ» они идеальная связка, но Аргентина играет за Месси, всё проходит через него.

Для меня лично это тяжело эмоционально. Что-то, чего я не хотел, но это должен быть отличный финал. Это то, чего все ожидали: по характеристикам, истории это две лучшие команды на чемпионате мира», — приводит слова Трезеге TyC Sports.

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