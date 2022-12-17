Поль Погба получил разрешение от «Ювентуса» на посещение финала ЧМ-2022
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Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил разрешение от клуба на поездку в Катар на финал чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция, сообщает La Repubblica.
По информации источника, присутствие Погба в Катаре — личная просьба президента Франции Эммануэля Макрона. Футболист получил разрешение «Ювентуса» и отправится в Катар, чтобы посмотреть финальный матч с трибун. Сообщается, что Погба вернётся в Турин на следующий день после завершения ЧМ-2022.
Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 18:00 мск. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, завоевавшая титул на ЧМ-2018 в России.
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