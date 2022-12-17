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Пользователи «Чемпионата» выбрали фаворита финала ЧМ-2022

Пользователи «Чемпионата» выбрали фаворита финала ЧМ-2022
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Пользователи «Чемпионата» выбрали фаворита финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между Аргентиной и Францией путём голосования. Большинство голосов получила сборная Аргентины.

Рейтинг фаворитов турнира в Катаре обновлялся на всём протяжении чемпионата мира. Аргентина и Франция лидировали в голосовании пользователей «Чемпионата» и перед полуфиналами. Перед финалом, который пройдёт завтра, 18 декабря, в голосовании лидирует Аргентина.

Вы всё ещё можете отдать свой голос за сборную, которую считаете фаворитом финала чемпионата мира:

Кто станет чемпионом мира — Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита финала Кто станет чемпионом мира — Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита финала

Рейтинг «Чемпионата» составляется следующим образом:

  • Считаете, что какой-то вариант должен быть выше? Нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Какой-то вариант заслуживает быть ниже? Нажимайте стрелочку вниз «↓».

Сборные распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме. Стартовый свисток в финальном матче прозвучит 18 декабря в 18:00 мск.

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