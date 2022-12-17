«Мне всё равно». Бензема опубликовал пост перед финалом ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема опубликовал загадочный пост в своей социальной сети за двое суток до начала финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре между Францией и Аргентиной.

Фото: Из личного архива Карима Бензема

Бензема опубликовал селфи с подписью: «Мне всё равно».

Нападающий всё ещё остаётся в заявке сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, однако не принял участия ни в одной игре турнира из-за травмы, полученной перед стартом мундиаля.

В прессе ходили слухи, что Бензема может вернуться в расположение французской национальной команды перед финалом чемпионата мира, также сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел пригласить Бензема на финальный матч турнира. «Реал» разрешил Бензема вернуться в расположение сборной, главный тренер французов Дидье Дешам отказался отвечать на вопрос о возвращении форварда. Ранее появилась информация о возможном конфликте Дешама и Бензема.