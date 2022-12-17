Льорис высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 со сборной Аргентины

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира, в котором французы встретятся с национальной командой Аргентины. Игра состоится завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

«Аргентина — очень хорошо организованная команда, очень сильная в обороне, агрессивная в атаке. Они очень хорошо переходят в атаку, используя ошибки соперника. В истории Аргентины всегда были очень великие игроки. Был Марадона, сегодня Месси. В этом финале от аргентинской стороны будет много ожиданий. Я уверен, что, будучи французом, сыграть в финале чемпионата мира, независимо от соперника, — это большое событие. Встреча с Аргентиной на этом этапе делает всё ещё лучше. Надеемся, что этот матч останется в анналах французской истории», — приводит слова Льориса RMC Sport.

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