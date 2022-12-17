Дешам: аргентинцы и, возможно, некоторые французы тоже хотели бы титула для Месси

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира, в котором французы встретятся с национальной командой Аргентины. Игра состоится завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
«Есть непредвиденные обстоятельства, ситуации, к которым мы должны адаптироваться. Мы сделали всё, чтобы завтра сыграть этот матч с Аргентиной. Им, со своей стороны, тоже пришлось справляться с определёнными проблемами, проиграв первый матч с Саудовской Аравией. Я не беспокоюсь и не нервничаю. При подготовке к такому матчу важно сохранять спокойствие. Есть финальный матч чемпионата мира, но также и контекст, который особенный. Знаю, что аргентинцы и, возможно, некоторые французы тоже хотели бы титула для Месси», — приводит слова Дешама RMC Sport.
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