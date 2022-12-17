Кузнецов: Фукс не вписывался в игровую систему ЦСКА. Исключено, что заиграет после аренды

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе защитника армейцев Бруно Фукса в «Атлетико Минейро» на правах аренды.



«Фукс не вписывался в игровую систему. Он был травмирован много времени, потом начал играть, но опять место потерял. В ЦСКА нужно, чтобы была стабильность. Если люди не получают игрового времени, то надо менять команду.



Зачем держать человека, который практически не играет? За время аренды ЦСКА найдёт стабильного защитника на постоянную основу, поэтому исключено, что Фукс заиграет», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей. Большую часть времени игрок лечился от повреждений.