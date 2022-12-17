Дешам: не буду сравнивать финал ЧМ с игрой с Аргентиной в 2018 году — в этом нет смысла

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира, в котором французы встретятся с национальной командой Аргентины. Игра состоится завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
«Семь аргентинских игроков из сегодняшнего состава присутствовали в 2018 году. Это действительно не одна и та же команда. Я не буду сравнивать — в этом нет смысла. Это был матч 1/8 финала. Сейчас есть шесть сыгранных матчей с разными игроками, с разными схемами — это нам на пользу. У нас есть три наблюдателя, которые смотрели все матчи. Это позволяет нам иметь очень точную информацию. Завтра Аргентина может сделать что-то другое, но и мы тоже. Марокканцы после перерыва начали играть в пять защитников. Раньше они этого не делали. Нужно быть готовым к разным ситуациям», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года сборная Франции обыграла команду Аргентины со счётом 4:3.
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