Болельщики поддержали решение ФИФА отказать Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022

Болельщики из разных стран мира в социальных сетях поддержали решение международной федерации футбола (ФИФА) отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ранее о соответствующей просьбе штаба Зеленского сообщил американский телеканал CNN, указав, что ФИФА отказалась её удовлетворять. Болельщики в социальных сетях встретили эту новость рядом комментариев в поддержку решения международной федерации футбола:
«Это правильное решение. В мире сейчас слишком много проблем. Если всем будет позволено высказываться, то выступления будут продолжаться ещё неделю, а это чемпионат мира.
В мире продолжаются конфликты между Индией и Китаем, Индией и Пакистаном, Пакистаном и Афганистаном, Сирией-Турцией-Америкой, Арменией и Азербайджаном, Израилем и Палестиной, Северной Кореей и Южной, Косово и Сербией и так далее.
Кого из них мы должны выслушать перед финалом чемпионата мира? И почему именно стольких из них? И именно их?», — написал пользователь psrandom.
Некоторые же пользователи подкололи президента Украины, как это сделал pimarbell: «Думаю, он не предложил достаточно денег».
Переговоры между Зеленским и ФИФА продолжаются, об этом также было указано в сообщении CNN.
- 17 декабря 2022
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:35
-
12:34
-
12:29
-
12:15
-
12:10
-
12:10
-
12:06
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:43
-
11:31
-
11:29
-
11:24
-
11:14
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
09:57
-
09:54
-
09:53
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30