Болельщики поддержали решение ФИФА отказать Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022

Болельщики из разных стран мира в социальных сетях поддержали решение международной федерации футбола (ФИФА) отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее о соответствующей просьбе штаба Зеленского сообщил американский телеканал CNN, указав, что ФИФА отказалась её удовлетворять. Болельщики в социальных сетях встретили эту новость рядом комментариев в поддержку решения международной федерации футбола:

«Это правильное решение. В мире сейчас слишком много проблем. Если всем будет позволено высказываться, то выступления будут продолжаться ещё неделю, а это чемпионат мира.

В мире продолжаются конфликты между Индией и Китаем, Индией и Пакистаном, Пакистаном и Афганистаном, Сирией-Турцией-Америкой, Арменией и Азербайджаном, Израилем и Палестиной, Северной Кореей и Южной, Косово и Сербией и так далее.

Кого из них мы должны выслушать перед финалом чемпионата мира? И почему именно стольких из них? И именно их?», — написал пользователь psrandom.

Некоторые же пользователи подкололи президента Украины, как это сделал pimarbell: «Думаю, он не предложил достаточно денег».

Переговоры между Зеленским и ФИФА продолжаются, об этом также было указано в сообщении CNN.