Фанаты Роналду угрожали 8-летней марокканской девочке после её слов о португальце на ЧМ
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Фанаты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду угрожали в социальных сетях восьмилетней марокканской девочке, которая подшутила над вылетом португальской команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Девочка получила известность после видео, записанного после победы сборной Марокко над Португалией в четвертьфинале мундиаля в Катаре. Девочка говорит: «Португалия! Аэропорт — это туда. И где Роналду? Он плачет в машине. Бедный Роналду».
Фанаты Роналду начали издеваться над девочкой в социальных сетях, некоторые из них даже угрожали ей смертью. Из-за этого у девочки наблюдаются проблемы с речью и отсутствует аппетит. Некоторые из фанатов португальца даже записали извинения от лица матери девочки.
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