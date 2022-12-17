Фанаты Роналду угрожали 8-летней марокканской девочке после её слов о португальце на ЧМ

Фанаты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду угрожали в социальных сетях восьмилетней марокканской девочке, которая подшутила над вылетом португальской команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Девочка получила известность после видео, записанного после победы сборной Марокко над Португалией в четвертьфинале мундиаля в Катаре. Девочка говорит: «Португалия! Аэропорт — это туда. И где Роналду? Он плачет в машине. Бедный Роналду».

Фанаты Роналду начали издеваться над девочкой в социальных сетях, некоторые из них даже угрожали ей смертью. Из-за этого у девочки наблюдаются проблемы с речью и отсутствует аппетит. Некоторые из фанатов португальца даже записали извинения от лица матери девочки.