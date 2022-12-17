Льорис: сила нашей команды в том, что она способна адаптироваться к любому сценарию

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира, в котором французы встретятся с национальной командой Аргентины. Игра состоится завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
«Нужно быть готовыми временами терпеть. Мы должны контролировать игру, но трудно владеть мячом на протяжении всего матча. Мы сталкиваемся с большими командами. На мой взгляд, нам пришлось тяжело во втором тайме со сборной Марокко. Но это и заслуга марокканцев.
Завтра будет план на игру, которого нужно придерживаться. Мы всё ещё изучаем команду соперника и готовимся к этому большому матчу. Всегда есть вещи, к которым не подготовишься заранее. Для этого требуется безупречная концентрация. Это и чувство преодоления себя. Мы знаем, что способны играть как во владении, так и на контратаках. У нас много быстрых атакующих игроков. Сила нашей команды в том, что она способна адаптироваться к любому сценарию», — приводит слова Льориса RMC Sport.
Видео: В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022
- 17 декабря 2022
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:35
-
12:34
-
12:29
-
12:15
-
12:10
-
12:10
-
12:06
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:43
-
11:31
-
11:29
-
11:24
-
11:14
-
10:58
-
10:57