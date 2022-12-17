Льорис: сила нашей команды в том, что она способна адаптироваться к любому сценарию

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира, в котором французы встретятся с национальной командой Аргентины. Игра состоится завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

«Нужно быть готовыми временами терпеть. Мы должны контролировать игру, но трудно владеть мячом на протяжении всего матча. Мы сталкиваемся с большими командами. На мой взгляд, нам пришлось тяжело во втором тайме со сборной Марокко. Но это и заслуга марокканцев.

Завтра будет план на игру, которого нужно придерживаться. Мы всё ещё изучаем команду соперника и готовимся к этому большому матчу. Всегда есть вещи, к которым не подготовишься заранее. Для этого требуется безупречная концентрация. Это и чувство преодоления себя. Мы знаем, что способны играть как во владении, так и на контратаках. У нас много быстрых атакующих игроков. Сила нашей команды в том, что она способна адаптироваться к любому сценарию», — приводит слова Льориса RMC Sport.

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