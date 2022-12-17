Сергей Силкин: мне очень нравится сборная Франции, но хочу, чтобы титул выиграл Месси

Бывший российский футболист Сергей Силкин признался, что желает победы в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре аргентинскому форварду Лионелю Месси.



«Сборная Аргентины заслужила выиграть чемпионат мира. Вообще, мне очень нравится сборная Франции, но в последнее время я очень хочу, чтобы титул выиграл Месси», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 18:00 мск. Игра за третье место, в которой встретятся Хорватия и Марокко, пройдёт сегодня, 17 декабря.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, завоевавшая титул на турнире 2018 года в России.