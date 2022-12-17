«У меня в голове только завтрашний матч». Дешам — о своём будущем в сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на вопрос о своём будущем в национальной команде.
«Сборная Франции — это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной. Ещё как с игроком. И я имею честь знать это как тренер. Это страсть, очень высокий уровень. Мне очень хорошо, я очень счастлив в этой роли. Самым важным всегда был не я, а сборная Франции. Она превыше всего, я к её услугам, и всё ещё здесь для завтрашней игры. Но не это для меня самое главное. У меня в голове только завтрашний матч», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Напомним, в финале чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Аргентины завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
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