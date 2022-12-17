Парфёнов: симпатию в финале отдам Аргентине, но не из-за Месси. Я не поклонник его таланта

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Команды сыграют завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.

«Финальные матчи не особо предсказуемы в плане зрелищности: может быть яркий матч, а может — и скучный. Однозначно, что Аргентина и Франция достойны финала. Симпатию в этом финале отдам Аргентине. Не из-за Месси. Я не поклонник таланта Месси. Просто Аргентина давно не выигрывала. У них футболисты высокого уровня и играют в хороших чемпионатах», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.