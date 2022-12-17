Роналдиньо: немцы и испанцы были хуже других. В спорте не дают награды за былые заслуги

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал провал национальных команд Германии, Бельгии и Испании на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также заявил, что считает логичным успех на турнире Марокко.
«Почему провалились Германия, Бельгия и Испания? Просто они были хуже. В спорте за былые заслуги или яркие вывески награды не раздают.
Кто больше всего удивил? Намекаете на Марокко? А как по мне, это было вполне логично. Такая цельная команда должна была пройти далеко», — приводит слова Роналдиньо «Российская газета».
Бельгия не смогла выйти из группы с Марокко, Хорватией и Канадой. Германия заняла третью строчку в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой, также не сумев выйти в плей-офф турнира. Испания вылетела в 1/8 финала, потерпев поражение от Марокко. Африканская сборная стала первой в истории континента, дошедшей до полуфинала мундиаля.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022
- 17 декабря 2022
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