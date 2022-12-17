Аргентина наигрывает три схемы перед финалом с Францией. Одна из них — против Мбаппе
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Сборная Аргентины наигрывает три варианта расстановки футболистов на поле перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией. Об этом сообщает Ole.
По информации источника, одной из схем, которую наигрывали аргентинцы, является 5-3-2. Такая расстановка должна способствовать сдерживанию нападающего французов Килиана Мбаппе. Состав команды при такой схеме выглядит следующим образом:
- Эмилиано Мартинес — Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья — Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер — Лионель Месси, Хулиан Альварес.
После замены Лисандро Мартинеса и Молины на Анхеля Ди Марию и Гонсало Монтьеля аргентинцы перестраивались на 4-3-3:
- Эмилиано Мартинес — Гонсало Монтьель, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Маркос Акунья — Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер — Лионель Месси, Хулиан Альварес, Анхель Ди Мария.
Последняя же расстановка — это 4-4-2, где место Ди Марии занимает полузащитник Леандро Паредес:
- Эмилиано Мартинес — Гонсало Монтьель, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Маркос Акунья — Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Леандро Паредес — Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Финал пройдёт уже завтра, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
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