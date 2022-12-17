Фабрицио Романо: «Челси» полностью завершил сделку по трансферу Нкунку

Английский «Челси» и немецкий «РБ Лейпциг» завершили трансфер французского полузащитника Кристофера Нкунку. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Французский футболист может считаться новым игроком «Челси» начиная с июля 2023 года. Всё это подписано и скреплено печатью «РБ Лейпциг» и стороны игрока», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что футболист прошёл медицинское обследование для «Челси» ещё в сентябре. Лондонцы заплатят за Нкунку € 60 млн. Текущий контракт игрока с немецкой командой истекает летом 2023 года.
Кристофер Нкунку пропускает чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной во время двустороннего матча на тренировке национальной команды Франции.
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