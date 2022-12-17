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Карло Анчелотти: финал ЧМ-2022 будет равным и конкурентным

Карло Анчелотти: финал ЧМ-2022 будет равным и конкурентным
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«У нас уже есть финалисты: Франция и Аргентина. Обе команды выиграли в полуфинале по похожему сценарию. В обороне обе сборные действуют схожим образом. У команд есть талантливые футболисты, такие как Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Месси и Альварес. Учитывая потенциал коллективов, финал выглядит равным и конкурентным. Мы обязательно получим удовольствие», — написал Анчелотти на своей странице в социальных сетях.

Финал чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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