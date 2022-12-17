Динияр Билялетдинов: в финале ЧМ Франция может удивить. Это будет здорово для футбола

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало встречи – в 18:00 мск.



«В финале ни за кого не буду болеть, мне всё равно, кто выиграет. Понятно, там Месси и Мбаппе – подковёрная игра. Мне кажется, французы могут удивить. Это будет здорово для всего футбола», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в полуфинале аргентинцы обыграли сборную Хорватии с крупным счётом 3:0, а французы одержали победу в матче с командой Марокко (2:0).