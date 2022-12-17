Динияр Билялетдинов: в финале ЧМ Франция может удивить. Это будет здорово для футбола
Поделиться
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало встречи – в 18:00 мск.
«В финале ни за кого не буду болеть, мне всё равно, кто выиграет. Понятно, там Месси и Мбаппе – подковёрная игра. Мне кажется, французы могут удивить. Это будет здорово для всего футбола», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в полуфинале аргентинцы обыграли сборную Хорватии с крупным счётом 3:0, а французы одержали победу в матче с командой Марокко (2:0).
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:52
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:35
Партнерский контент