Вратарь Аргентины Мартинес — о финале ЧМ-2022: наше преимущество — лучший игрок в мире

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года, в котором аргентинцы встретятся с командой Франции. Игра состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.
«У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников — это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.
Я видел отличного Лео (Месси. — Прим. «Чемпионата») на Кубке Америки. Но на этом чемпионате мира он ещё лучше: физически и в футбольном плане. Это даёт нам много энергии и счастья», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.
Видео: Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-2022
- 17 декабря 2022
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:52
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:35