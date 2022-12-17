Вратарь Аргентины Мартинес — о финале ЧМ-2022: наше преимущество — лучший игрок в мире

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года, в котором аргентинцы встретятся с командой Франции. Игра состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.



«У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников — это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.

Я видел отличного Лео (Месси. — Прим. «Чемпионата») на Кубке Америки. Но на этом чемпионате мира он ещё лучше: физически и в футбольном плане. Это даёт нам много энергии и счастья», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.

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