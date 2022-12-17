Скалони: матч Аргентина — Франция — это больше, чем противостояние Месси — Мбаппе

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о противодействии нападающему команды Франции Килиану Мбаппе в финальном матче чемпионата мира. Игра состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.

«Это командная работа, а не индивидуальная. Дело не только в Мбаппе. У Франции есть и другие великие игроки. Мбаппе — один из них, он молод, и будет продолжать совершенствоваться. В этом нет никаких сомнений.

Завтрашний матч Аргентина — Франция — это больше, чем противостояние Месси — Мбаппе. У нас есть необходимое оружие, благодаря которому другие игроки могут решить исход матча. Месси чувствует себя хорошо. Мы надеемся, что чаша весов склонится на нашу сторону», — приводит слова Скалони RMC Sport.

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