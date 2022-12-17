Скалони: матч Аргентина — Франция — это больше, чем противостояние Месси — Мбаппе

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о противодействии нападающему команды Франции Килиану Мбаппе в финальном матче чемпионата мира. Игра состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.
«Это командная работа, а не индивидуальная. Дело не только в Мбаппе. У Франции есть и другие великие игроки. Мбаппе — один из них, он молод, и будет продолжать совершенствоваться. В этом нет никаких сомнений.
Завтрашний матч Аргентина — Франция — это больше, чем противостояние Месси — Мбаппе. У нас есть необходимое оружие, благодаря которому другие игроки могут решить исход матча. Месси чувствует себя хорошо. Мы надеемся, что чаша весов склонится на нашу сторону», — приводит слова Скалони RMC Sport.
Видео: Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-2022
- 17 декабря 2022
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:52
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:35