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Скалони — о финале ЧМ с Францией: план на игру ясен. Мы постараемся избежать пенальти

Скалони — о финале ЧМ с Францией: план на игру ясен. Мы постараемся избежать пенальти
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира, в котором аргентинцы встретятся с национальной командой Франции. Игра состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.

«План на игру ясен. Мы знаем, как атаковать их, знаем их сильные стороны. Мы постараемся избежать пенальти.

У Франции есть варианты во всех зонах. Они могут играть, владея мячом, но также могут действовать на смертельных контратаках. Нужно только представить, что мяч будет у Аргентины. Их устроит, что у нас будет мяч — они могут отобрать его и нанести смертельный удар. Мы должны играть минуту за минутой. Мы готовы.

Играть в четыре или пять защитников? Я ещё не решил. Будет последняя тренировка, игроки узнают. Обычно они уже более-менее знают. Это может быть одна из двух схем. Решение о том, как мы будем играть завтра, будет продиктовано тем, что, на наш взгляд, позволит доставить проблемы сопернику», — приводит слова Скалони RMC Sport.

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