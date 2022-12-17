Канчельскис: в финале ЧМ-2022 симпатия к Аргентине, но шансов на победу больше у французов

Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«В этом финале у меня симпатия к Аргентине. Но я думаю, что Франция выиграет чемпионат мира. Дай бог, чтобы Аргентина победила — было бы хорошо. Но у французов больше шансов на победу», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финал чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Сегодня, 17 декабря, на ЧМ-2022 пройдёт матч за третье место, в котором встретятся национальные команды Хорватии и Марокко.