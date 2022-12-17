Все 24 футболиста сборной Франции присутствуют на тренировке команды

На вечерней тренировке сборной Франции перед финалом чемпионата мира 2022 года присутствуют все 24 футболиста. Об этом сообщил RMC Sport.

В числе прочих на поле появились Рафаэль Варан (в спортивном костюме), Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Кингсли Коман, Ибраима Конате, Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано. Ранее сообщалось о болезни этих футболистов.

Финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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