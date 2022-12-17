Фернандеш — Сантушу: вы вернули маленькой стране веру, что она может быть среди больших
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш обратился к Фернанду Сантушу, который покинул пост главного тренера португальской национальной команды.
«Благодарю вас за возможность представлять свою страну и за доверие, оказанное мне в последние годы. Как португалец я благодарю вас, что вы сделали нашу сборную лучшей в Европе и вернули маленькой стране веру в то, что она может быть среди больших. Были моменты радости, были моменты разочарования, но мы написали историю, которая навсегда останется в наших сердцах», — написал Фернандеш на своей странице в социальных сетях.
68-летний специалист возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под его руководством Португалия стала победителем Евро-2016 и Лиги наций УЕФА в 2019 году.
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