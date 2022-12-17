Гендиректор Суперлиги: идея жива. Молодёжь поддерживает проект

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт оценил перспективы проекта в будущем.

«Суперлига не мертва, она жива. Миссия состоит в том, чтобы радикально улучшить европейские футбольные соревнования. Это захватывающая и очень нужная миссия. Клубы стремятся расти в более инновационной среде, добиваться экономической стабильности и возвращать энтузиазм болельщикам.

Система УЕФА существует уже 70 лет, и есть клубы, которые боятся санкций, но всё меньше и меньше. Мы поговорили с более чем 30 клубами в более чем 10 странах, и они знают, что изменения необходимы. Они подтверждают, что так продолжаться не может. Клубы хотят быть хозяевами своей судьбы.

Проблемой был полузакрытый формат турнира, но теперь мы видим статистику, которая говорит, что молодежь, в том числе и в Англии, поддерживает идею Суперлиги. Мы должны объединить людей в этой великой страсти, это моё желание", — приводит слова Райхарта AS.