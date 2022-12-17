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«Нелепый клоун». Сестра Роналду ответила дерматологу Неймара, сравнившей лица игроков

«Нелепый клоун». Сестра Роналду ответила дерматологу Неймара, сравнившей лица игроков
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Джулиана Нейва, являющаяся специалистом по уходу за кожей нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара, рассказала, что спортсмен делает уколы ботокса в лицо, чтобы сохранить естественный вид кожи. Также она высказалась о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я прокомментирую фотографию, которая стала вирусной (Речь о слезах футболистов после вылета с чемпионата мира. — Прим. «Чемпионата»). Чувство грусти двух звёздных игроков — особенно моего дорогого пациента и друга Неймара — показывает всю боль от того, что они не выиграли чемпионат мира. Но какое бы выражение было без ботокса и с ботоксом? И так как мы говорим о грусти, то пусть лицо будет с ботоксом.

У одного были морщины, и он выглядел не очень хорошо. Другой сумел сохранить определённый стиль даже в момент поражения. Мы заботимся о коже Неймара, чтобы она выглядела естественно», — приводит слова Нейвы Dagbladet со ссылкой на соцсети.

На эти слова ответила сестра Криштиану Роналду Катя Авейру, которая назвала Нейву «нелепым клоуном».

Фейковый Неймар гуляет по Дохе. Видеоролик:

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