Трезеге: у Мбаппе здоровые амбиции. Его мотивация — быть лучше Месси

Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге высказался об игре команды по ходу чемпионата мира в Катаре, а также поделился мнением о нападающем трёхцветных Килиане Мбаппе.

«Игра Франции по ходу турнира мало изменилась. У команды есть определённая система, и её уровень поддерживается такими игроками, как Мбаппе и Дембеле. Есть очень ясная цель на игру. Мбаппе и Дембеле — это два вингера, которые атакуют из глубины, и я не думаю, что линия из четырёх или пяти защитников против них что-то изменит.

Я считаю, что новое поколение футболистов, таких как Мбаппе, Холанд — это новые игроки, которые уже приходят в современный спорт. У Килиана здоровые амбиции. Он хочет быть лучше Месси, это его мотивация. Повседневная жизнь с Лео и Неймаром заставляет его учиться и становиться лучше», — приводит слова Трезеге TyC Sport.

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