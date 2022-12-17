«Манчестер Юнайтед» намерен предложить € 50 млн за Коди Гакпо в январе
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Нападающий ПСВ Эйндховен Коди Гакпо остаётся в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В январе английский клуб готов предложить за футболиста € 50 млн. Об этом сообщает Daily Telegraph.
23-летний Гакпо в 29 матчах за ПСВ в нынешнем сезоне забил 15 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. На чемпионате мира в Катаре Гакпо выступал в составе сборной Нидерландов. Оранжевые дошли до четвертьфинала, где проиграли Аргентине (2:2, 3:4 пен.). Гакпо забил три мяча в пяти матчах на турнире.
«Манчестер Юнайтед» находится в поисках нового нападающего после разрыва контракта с форвардом Криштиану Роналду.
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