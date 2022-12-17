Смородская: финал ЧМ-2022 будет напряжённым. Очень трудно определиться, кому симпатизирую

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что не определилась с командой, которую будет поддерживать в финале чемпионата мира. В решающем матче встретятся сборные Франции и Аргентины.

«Очень трудно определиться, кому я симпатизирую в предстоящем финале. С одной стороны хочется, чтобы Месси выиграл последний неимеющийся у него трофей, а с другой стороны — абсолютно великолепно выглядит французская сборная, единый организм. Матч будет чудесным и очень напряжённым. Я считаю, что до первой ошибки», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между сборными Франции и Аргентины пройдёт завтра, 18 декабря. Сегодня в игре за третье место встречаются Хорватия и Марокко. Она началась в 18:00 мск, а «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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