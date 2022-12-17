Смородская: финал ЧМ-2022 будет напряжённым. Очень трудно определиться, кому симпатизирую

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что не определилась с командой, которую будет поддерживать в финале чемпионата мира. В решающем матче встретятся сборные Франции и Аргентины.
«Очень трудно определиться, кому я симпатизирую в предстоящем финале. С одной стороны хочется, чтобы Месси выиграл последний неимеющийся у него трофей, а с другой стороны — абсолютно великолепно выглядит французская сборная, единый организм. Матч будет чудесным и очень напряжённым. Я считаю, что до первой ошибки», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч между сборными Франции и Аргентины пройдёт завтра, 18 декабря. Сегодня в игре за третье место встречаются Хорватия и Марокко. Она началась в 18:00 мск, а «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в 1/2 ЧМ-2022. Видеоролик:
- 17 декабря 2022
-
19:03
-
18:49
-
18:44
-
18:41
-
18:40
-
18:22
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
17:51
-
17:42
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:17
-
17:02
-
16:50
-
16:50
-
16:47
-
16:30
-
16:15
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:52
-
15:45
-
15:37
-
15:35