Экс-хавбека «МЮ» Эрреру расстроило отношение руководства команды к его контракту

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, ныне выступающий за «Атлетик» из Бильбао, рассказал, как уходил из английской команды в 2019 году. У испанца истёк контракт, и он перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
«Уходить было трудно, потому что за шесть месяцев, за пять месяцев до этого я ожидал, что мне предложат остаться. Сейчас не время говорить о ком-либо плохо, и я не собираюсь этого делать. Но после моего третьего сезона в команде в то время я ожидал от клуба немного большего. Я получил награду «Игрок года» от болельщиков, и тем летом клуб даже не звонил мне, чтобы подписать новый контракт, хотя они сделали это с другими игроками», — приводит слова Эрреры Goal.
Эррера был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2019 год.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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