Лионель Месси опубликовал сообщение в преддверии финала ЧМ-2022 с Францией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в своих соцсетях сообщил, что готов к финальному матчу чемпионата мира со сборной Франции.
«Я готов. Вперёд, Аргентина», — написал Месси.
Финальный матч на чемпионате мира в Катаре пройдёт завтра, 18 декабря, и начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Для Месси этот финал будет вторым в карьере: в 2014 году сборная Аргентины в решающем матче ЧМ-2014 проиграла Германии (0:1 доп.вр.). Ранее 35-летний форвард заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним в карьере.
Франция — действующий чемпион мира. Отметим, что подобного успеха французы добивались дважды (1998, 2018). У Аргентины тоже две победы на чемпионатах мира, но они выигрывали гораздо раньше (1978, 1986).
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик:
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