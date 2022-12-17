Лам: деньги правят миром. Марокко 5 раз подавало заявку на проведение ЧМ, но выиграл Катар
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Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам раскритиковал выбор Катара в качестве страны-хозяйки ЧМ-2022.
«В арабском регионе есть своя футбольная культура, которую можно было бы укрепить с помощью чемпионата мира. Марокко подавало заявку на проведение пять раз. Но ФИФА обошла страну стороной и присудила проведение турнира Катару, где футбол рассматривается как политический инструмент. Деньги правят миром. Те, кто руководит ФИФА и УЕФА, слишком часто ставят личную выгоду выше общего блага», — приводит слова Лама Guardian.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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