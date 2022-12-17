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У adidas закончились футболки сборной Аргентины с Месси

У adidas закончились футболки сборной Аргентины с Месси
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В связи с проведением финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией повышается спрос на форму самых именитых игроков, который примут участие во встрече, в том числе нападающего Лионеля Месси. Однако, как сообщает Marca, производитель спортивной экипировки adidas не сможет снабдить футболками с Лионелем всех желающих — в магазинах компании по всему миру они уже закончились.

В связи с дефицитом увеличилось количество производства и продажи контрафактной продукции. В adidas уже заявили, что знают об этой проблеме и всеми силами стараются её решить. Компания понимала, что на футболки с Месси будет повышенный спрос, однако не ожидала, что случился всемирный коллапс. Среди основных проблем с производством футболок бренд назвал препятствия для импорта и нехватку рабочей силы.

Напомним, «Чемпионат» проводит в «Телеграме» розыгрыш игровой футболки с Месси.

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