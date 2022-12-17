Алдонин: в финале ЧМ-2022 буду болеть исключительно за Месси, но до игры французы фавориты

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от финального матча на чемпионате мира в Катаре. В решающей игре встретятся сборные Франции и Аргентины.
«Я, как многие болельщики, переживаю за Месси на протяжении всего чемпионата мира. В финале буду болеть исключительно за него, очень хочется, чтобы он поднял этот кубок [над головой]. Но могу сказать, что до матча небольшим фаворитом являются французы, в том числе в плане атлетичности. Мне не кажется, что они непобедимы, но, тем не менее, финал будет очень интересным», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря, и начнётся в 18:00 мск.
Как Агуэро забивал голы на тренировке сборной Аргентины. Видеоролик:
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