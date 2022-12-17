«Он будет смотреть за матчами рядом с Марадоной». Спаллетти — о Михайловиче

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об ушедшем из жизни Синише Михайловиче.

«Это очень грустный момент, потому что Синиша всегда был честным соперником. Он немедленно давал вам понять в ясной и прозрачной форме, что думал о людях или обстоятельствах, с которыми имел дело. Он ненавидел маскировку и никогда не хотел надевать маску как игрок или тренер, тем более во время болезни.

Синиша научил всех нас никогда не опускать голову во время трудностей, будь то на поле или за его пределами. Каждый, кто пересекался с ним, стал сильнее в своём характере, потому что знал, как передать эту силу характера.

Каждый раз, когда он, будучи игроком, подходил для исполнения штрафного удара, я прятался за скамейку запасных, потому что его точность и сила были просто невероятны.



Я помню, когда мы в последний раз встречались в Болонье, когда мы вышли вместе, и он выразил свою любовь к моей команде, городу Неаполь и нашим шансам побороться за главные цели. Для нас будет здорово получить его поддержку. Возможно, он будет наблюдать за играми, сидя рядом с Марадоной», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.