Гаттузо: могу с гордостью сказать, что был другом Синиши Михайловича

Бывший футболист сборной Италии Дженнаро Гаттузо попрощался с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, который скончался от лейкемии.
«Я могу с гордостью сказать, что был другом Синиши Михайловича. Между нами было взаимное уважение, которое объединяло нас, хотя мы никогда не были товарищами по команде. Я думаю, что мы не должны оплакивать его. Он бы этого не хотел: вместо этого нам нужно проявить уважение, которое связано с уходом из жизни такого человека, как он.
Я помню много фотографий Синиши с его большой семьёй, много снимков его футболистов, близких ему в самые трудные минуты. И для меня это значит быть мужчиной — уметь передавать свои ценности и следить за тем, чтобы окружающие учились разделять их, потому что вы были примером для всех. Спасибо за всё, Синиша», — приводит слова Гаттузо журналист Альфредо Педулла.
Каким мир запомнит Синишу Михайловича:
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