Гари Невилл: делать то, что делает Роналду в 37 лет — сверхдостижение

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.
«Я думаю, Криштиану Роналду чувствует себя разочарованным после того, как Португалия проиграла. Аргентина сплотилась вокруг Месси и использовала его сильные стороны. Я думал, что Фернанду Сантуш и Португалия сделают то же самое с Роналду. Просто такое ощущение, что на турнире что-то произошло, из-за чего эти планы изменились.
Мне было жаль Криштиану, который в слезах спускался по туннелю после поражения. Это не окажет положительного влияния на имидж, потому что он знает, что больше никогда не будет играть в этом турнире.
Я бы не назвал это провалом для Роналду. Делать то, что он делает в 37 лет — сверхдостижение. Это просто итог того, что он был вне команды, и того, как беспомощно Португалия играла с Марокко», — цитирует Невилла Sky Sports.
- 17 декабря 2022
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