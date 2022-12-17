Гари Невилл назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, кого он считает лучшим игроком ЧМ-2022.
«Я выберу Месси. Выбор стоит между ним и Килианом Мбаппе, но я выберу Месси. Вокруг Мбаппе есть несколько отличных игроков, в то время как футболисты вокруг Месси находятся на хорошем, но не на том же уровне. Месси совсем не похож на того игрока, которым он был десять лет назад — очевидно, из-за своего возраста — но он способен создавать невероятные моменты на поле.
Остальные аргентинские игроки поддерживают Месси с завидным упорством и настроем. Думаю, тот, кто победит в воскресенье, будет признан лучшим игроком турнира», — цитирует Невилла Sky Sports.
Лионель Месси отметился на ЧМ-2022 пятью голами и тремя голевыми передачами.
- 17 декабря 2022
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