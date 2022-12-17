Марокко проиграло оба матча ЧМ, в которых показало самые высокие показатели по владению

Сегодня, 17 декабря, завершился матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Марокко уступила Хорватии со счётом 1:2 и упустила шанс завоевать бронзовые медали. Как сообщает статистический портал Opta Sport, в этой встрече африканская команда показала свой второй показатель на турнире по владению. Но в обеих встречах, где марокканцы больше всего держали мяч, они в итоге уступили.

В матче с Хорватией марокканцы владели мячом 49% игрового времени и проиграли со счётом 1:2. В полуфинальной встрече с Францией африканская сборная держала у себя мяч 61% времени, но победу одержали трёхцветные — 2:0.

До полуфинальной встречи с французами Марокко ни разу не пропустило гол от футболистов соперника. Единственный пропущенный мяч был в игре с Канадой (2:1), когда марокканский защитник Наиф Агер забил в свои ворота.