Гранат: бронза — отличное завершение карьеры Модрича. Могло быть лучше, но у них нет Месси

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал результат матча за третье место чемпионата мира, в котором Хорватия обыграла Марокко со счётом 2:1.
«Неплохая получилась сказка у Марокко! Но, к сожалению, их не хватило до конца чемпионата мира. Обойма состава небольшая, сказалось множество травм. Это не позволило им завоевать медали в Катаре. Они однозначно прыгнули выше головы, такого выступления от них никто не ожидал. Перед началом турнира о подобном марокканцы могли бы только мечтать. Думаю, они должны быть довольны своим выступлением в Катаре.
Хочется похвалить хорватов и Модрича. Бронза — отличное завершение карьеры в сборной! Могло быть и лучше, но у них нет Месси, поэтому так!» — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 17 декабря 2022
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