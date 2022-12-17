Бензема не поедет в Катар на финал ЧМ. Погба, Канте и Кимпембе появятся на игре

Завтра, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира, в котором Франция сыграет с Аргентиной. Травмированный нападающий трёхцветных Карим Бензема мог присутствовать на игре по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, однако, как сообщает журналист Альфредо Педулла, обладатель «Золотого мяча» принял решение остаться в Испании и посмотреть матч дома.

Ранее появлялась информация, что Бензема может даже принять участие в самой финальной встрече, однако главный тренер национальной команды Дидье Дешам не подтверждал такие слухи и старался избегать прямого ответа на все вопросы. После этого Эммануэль Макрон пригласил травмированных футболистов, которые не смогут помочь своей команде, в Катар на решающий матч турнира.

Несмотря на отказ Бензема, в Катар поедут другие игроки, в числе которых Преснел Кимпембе, Н'Голо Канте и Поль Погба.