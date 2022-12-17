Бензема не поедет в Катар на финал ЧМ. Погба, Канте и Кимпембе появятся на игре

Завтра, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира, в котором Франция сыграет с Аргентиной. Травмированный нападающий трёхцветных Карим Бензема мог присутствовать на игре по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, однако, как сообщает журналист Альфредо Педулла, обладатель «Золотого мяча» принял решение остаться в Испании и посмотреть матч дома.
Ранее появлялась информация, что Бензема может даже принять участие в самой финальной встрече, однако главный тренер национальной команды Дидье Дешам не подтверждал такие слухи и старался избегать прямого ответа на все вопросы. После этого Эммануэль Макрон пригласил травмированных футболистов, которые не смогут помочь своей команде, в Катар на решающий матч турнира.
Несмотря на отказ Бензема, в Катар поедут другие игроки, в числе которых Преснел Кимпембе, Н'Голо Канте и Поль Погба.
- 17 декабря 2022
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:32
-
20:25
-
20:25
-
20:16
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:37
-
19:34
-
19:24
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:07