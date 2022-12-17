Модрич: может быть, это моя последняя игра на ЧМ, но не могу сказать наверняка

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своём продолжении карьеры в составе национальной команды.

«Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, однако я ничего не могу сказать наверняка. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в Хорватии. Завоевать две медали было очень важно. Я мечтал выиграть чемпионат мира, но этого не произошло. Однако я всё равно очень рад. Мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень хорошим будущим, и мы должны продолжать. Я хочу продолжить выступление по крайней мере до Лиги наций, а потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Модрича Marca.

Напомним, ранее Хорватия с Модричем в составе стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира в Катаре, обыграв Марокко со счётом 2:1.