Модрич: может быть, это моя последняя игра на ЧМ, но не могу сказать наверняка

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своём продолжении карьеры в составе национальной команды.
«Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, однако я ничего не могу сказать наверняка. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в Хорватии. Завоевать две медали было очень важно. Я мечтал выиграть чемпионат мира, но этого не произошло. Однако я всё равно очень рад. Мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень хорошим будущим, и мы должны продолжать. Я хочу продолжить выступление по крайней мере до Лиги наций, а потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Модрича Marca.
Напомним, ранее Хорватия с Модричем в составе стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира в Катаре, обыграв Марокко со счётом 2:1.
- 17 декабря 2022
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