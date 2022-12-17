Рэпер Дрейк: ставлю на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Американский рэпер Дрейк считает, что в финале чемпионата мира по футболу победит сборная Аргентины. Команда Лионеля Скалони сыграет с Францией.

«Ставлю на победу Аргентины в финале чемпионата мира», — приводит слова Дрейка BarcaUniversal в «Твиттере».

Финальный матч чемпионата мира в Катаре состоится завтра, 18 декабря. Он пройдёт на стадион «Лусаил Айконик» и начнётся в 18:00 мск. Сборная Аргентины в последний раз побеждала на чемпионатах мира в 1986 году, ещё одна победа была в 1978-м. Сборная Франции — действующий победитель турнира. Также французы побеждали на мировом первенстве в 1998 году.

Игроки сборной Аргентины в раздевалке на чемпионате мира спели песню, оскорбляющую англичан. Видеоролик: