Аргентинец Мартинес: на Кубке Америки говорили, что фаворит — Бразилия, а сейчас — Франция
Поделиться
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о команде Франции в преддверии финального матча чемпионата мира.
«Мы следим за Францией. Безусловно, это не команда с одним топовым игроком. Они входят в топ-4 и очень опасны, а также у них есть защитники мирового уровня. Мы попытаемся сыграть в нашу игру.
На Кубке Америки говорили, что фаворитом была Бразилия, а теперь говорят, что это Франция. Нам это нравится, мы не чувствуем себя хуже кого-то», — приводит слова Мартинеса El Grafico.
Матч между сборными Аргентины и Франции состоится завтра, 18 декабря. Игра на стадионе «Лусаил Айконик» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в 1/2 ЧМ-2022. Видеоролик:
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:32
Партнерский контент