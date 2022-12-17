Аргентинец Мартинес: на Кубке Америки говорили, что фаворит — Бразилия, а сейчас — Франция

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о команде Франции в преддверии финального матча чемпионата мира.

«Мы следим за Францией. Безусловно, это не команда с одним топовым игроком. Они входят в топ-4 и очень опасны, а также у них есть защитники мирового уровня. Мы попытаемся сыграть в нашу игру.



На Кубке Америки говорили, что фаворитом была Бразилия, а теперь говорят, что это Франция. Нам это нравится, мы не чувствуем себя хуже кого-то», — приводит слова Мартинеса El Grafico.

Матч между сборными Аргентины и Франции состоится завтра, 18 декабря. Игра на стадионе «Лусаил Айконик» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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