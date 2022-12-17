Деян Ловрен поделился эмоциями после победы над Марокко в матче за 3-е место на ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился эмоциями после победы в матче за третье место на ЧМ-2022.

«Бронзовая медаль — тяжёлая! Эмоции фантастические, для меня это особенный момент. После чемпионата мира в 2018 году я думал, что будет очень сложно снова выйти в четвертьфинал, полуфинал. Очень круто завоевать ещё одну медаль чемпионата мира. Я горжусь командой. Это незабываемо!», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная Хорватии одержала победу в матче со сборной Марокко со счётом 2:1 и выиграла бронзовые медали чемпионата мира — 2022. Ранее «шашечные» вышли из группы с Марокко, Бельгией и Канадой со второго места, обыграли в матчах плей-офф Японию и Бразилию и уступили Аргентине в полуфинале.