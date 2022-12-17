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Деян Ловрен объяснил, почему не вышел на поле в матче с Марокко на ЧМ-2022

Деян Ловрен объяснил, почему не вышел на поле в матче с Марокко на ЧМ-2022
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Центральный защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, почему не смог выйти в составе национальной команды в матче за третье место чемпионата мира с Марокко.

«Немного расстроился, что не сыграл в матче за третье место, но у меня было небольшое повреждение. Был риск его усилить. Ребята, которые вышли на поле, сыграли замечательно», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная Хорватии одержала победу над Марокко со счётом 2:1. В составе «шашечных» отличились защитник Йошко Гвардиол и нападающий Мислав Оршич, а за африканскую команду забил защитник Ашраф Дари. Для Хорватии это уже вторые призовые места за последние два чемпионата мира. В 2018 году на мировом первенстве в России команда дошла до финала, где уступила Франции — 2:4.

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