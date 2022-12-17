Ловрен: золото — следующий шаг для Хорватии? Не в моё время. Для меня ЧМ-2022 — последний
Поделиться
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен оценил свои перспективы в национальной команде.
«Следующий шаг — золотая медаль? Не в моё время. Для меня это, скорее всего, последний чемпионат мира. Чемпионат мира в Катаре — мой последний танец. Что касается выступлений в сборной Хорватии, я не знаю. Но на следующем чемпионате мира уже вряд ли сыграю», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная Хорватии одержала победу в матче со сборной Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 2022. Ранее «шашечные» вышли из группы с Марокко, Бельгией и Канадой со второго места, обыграли в матчах плей-офф Японию и Бразилию, а затем уступили Аргентине в полуфинале.
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:32
Партнерский контент