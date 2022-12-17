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Ловрен: золото — следующий шаг для Хорватии? Не в моё время. Для меня ЧМ-2022 — последний

Ловрен: золото — следующий шаг для Хорватии? Не в моё время. Для меня ЧМ-2022 — последний
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен оценил свои перспективы в национальной команде.

«Следующий шаг — золотая медаль? Не в моё время. Для меня это, скорее всего, последний чемпионат мира. Чемпионат мира в Катаре — мой последний танец. Что касается выступлений в сборной Хорватии, я не знаю. Но на следующем чемпионате мира уже вряд ли сыграю», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная Хорватии одержала победу в матче со сборной Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 2022. Ранее «шашечные» вышли из группы с Марокко, Бельгией и Канадой со второго места, обыграли в матчах плей-офф Японию и Бразилию, а затем уступили Аргентине в полуфинале.

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